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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi

08.07.2021 10:26



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi )

Türkçe
Fonun Portföy Yapısı ve Yönetim Stratejisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon'un portföy komposizyon tablosu (Gösterge Tablo) EK'te sunulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948300


BIST
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MAKTK 3,01 11.214.849 % 9,85  
DENGE 1,29 82.921 % 8,25  
IDGYO 2,06 7.120.189 % 7,29  
KAPLM 22,60 6.162.186 % 6,10  
VKFYO 7,50 249.615 % 5,78  
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Dolar 8,7118 8,7152 % 0,34  
Euro 10,2957 10,3310 % 0,79  
Sterlin 11,9663 12,0263 % 0,12  
Frank 9,3950 9,4516 % 0,55  
Riyal 2,3167 2,3283 % 0,34  
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10:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -3,72  
Altın Gr. 503 503 -0,47  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 25,92 25,95 -0,21  
Gümüş Gr. 7,24 7,26 -0,05  
B. Petrol 73,25 73,25 -0,18  
Seans Raporu 10:13
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