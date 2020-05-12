***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı 'BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi'nin, fonun yatırım stratejisi dahilinde ‘BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'ne değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52.2) ‘nde düzenlenen Kamuya Açıklanacak Özel Durumlar kapsamında ilanen duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844412BIST