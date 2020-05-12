***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
12.05.2020 14:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı 'BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi'nin, fonun yatırım stratejisi dahilinde ‘BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'ne değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52.2) ‘nde düzenlenen Kamuya Açıklanacak Özel Durumlar kapsamında ilanen duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844412
BIST
14:5899.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.311,19
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.111
En Düşük
97.740
14:586,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0768
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:587,6018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0475
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:58383,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,25
|Açılış
|: 383,78
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.735.027
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.106.707
|% 9,94
|
|ASELS
|27,26
|435.120.110
|% 1,49
|
|GARAN
|7,81
|411.031.418
|% 0,64
|
|ISFIN
|3,79
|386.561.634
|% -2,82
|
|MGROS
|33,16
|383.155.130
|% 4,94
|
|IHLGM
|1,19
|227.153.302
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,33
|211.061.449
|% 7,26
|
|KRDMD
|2,38
|295.129.769
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.497.283
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|75.408.955
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6408
|8,6841
|% -0,65
|
|Frank
|7,1981
|7,2414
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8603
|1,8696
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-23,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-24,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|0,94
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:12POLTK
Yüzde 7.93 oranında artışla 151.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109 adet işlem
-
15:10PRKME
Yüzde 5.33 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 584, 615 adet işlem
-
15:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAA, TTKOM
-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1022, 82 artarak (% 1.12 ) 92, 446
-
15:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, DIRIT, ETILR, EGCEY, BRKO, MEGAP, AVHOL, EMNIS, SELGD, TKURU