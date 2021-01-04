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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

04.01.2021 16:32



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

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Açıklamalar

               17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazete'de yayımlanan 602 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13.maddesinde, sermaye şirketlerinde 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtılmasına karar verilebileceği düzenlenmiş olup 18/09/2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili süre üç ay daha uzatılmıştır.
 Borsa İstanbul AŞ söz konusu geçici maddede belirtilen yürürlük süresinin uzatılmasına istinaden 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşan kısmın  2020 yılı içinde dağıtılamayacağına ilişkin söz konusu düzenleme nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilemeyen nakit temettü ödemelerinin de dikkate alınabilmesi amacıyla ve sadece bu dönem için geçerli olacak şekilde endeks yapıcısı olduğu BIST Temettü Endekslerinde dönemsel değerleme çalışmaları 1 ay ertelenerek Ocak yerine Şubat ayında yapılması ve söz konusu endekslerin yeni listelerle hesaplanmasına Mart ayında başlanmasına karar vermiştir.(Söz konusu karar duyurusu için tıklayınız)
 Bu kapsamda Ziraat Portföy Yönetimi AŞ nin kurucusu ve Borsa İstanbul AŞ'nin endeks yapıcısı olduğu Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksinde de benzer bir uygulamaya gidilecek olup sadece bu dönem geçerli olmak üzere
          Değerleme günü olarak 2021 in ocak aynın son işlem günü,
        Dağıtılan net temettüleri ve temettü verimlerini hesaplarken 01/01/2020-31/01/2021 arasındaki 13 aylık dönemde gerçekleştirilen nakit temettü ödemeleri ve bedelli sermaye artırım tutarları,
         Değerleme günü itibariyla son 3 yıla ilişkin net karı bulunan şirketleri tespit ederken 2017,2018 ve 2019 mali yıllara ait net kar rakamları,
          Son 12 aylık dönemde zararı olan şirketleri tespit ederken, 2021 Ocak ayı sonu itibariyla KAP'ta yayımlanmış son mali tablolarından geriye doğru 12 aylık döneme ilişkin kar/zarar rakamları,
        Temettü verimi için ortalama piyasa değerini hesaplarken 2021 Ocak ayı sonundan geriye doğru son 6 aylık düzeltilmiş fiyatların ortalaması ile 2021 Ocak ayı sonu itibariyle sermayeyi temsil eden pay sayıları, dikkate alınacaktır.      
       Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896712


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