***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeni değerleme dönemi itibarıyla fonun baz aldığı endeks kapsamında fon portföyüne AKSEN, DEVA, ESEN ve KONYA girmiş olup AKCNS,ALCTL,GOODY ve PNSUT çıkmıştır.Endeks kapsamında fon portföyünde yer alan tüm hisselere duyuru EK'inden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896768BIST