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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

22.01.2021 09:42



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olunan Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun takip ettiği Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Getiri Endeksi kapsamında yer alacak payların seçilme kriterleri arasına ilave olarak temettü verimi koşulu getirilmiş olup bu kapsamda son 3 mali yıla ait temettü verimleri toplamı %6'dan küçük şirketler Endeks'e dahil edilmeyecektir. Söz konusu değişiklik yeni endeks dönemi itibariyla geçerli olacaktır. 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903792


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