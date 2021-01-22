***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
22.01.2021 09:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olunan Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun takip ettiği Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Getiri Endeksi kapsamında yer alacak payların seçilme kriterleri arasına ilave olarak temettü verimi koşulu getirilmiş olup bu kapsamda son 3 mali yıla ait temettü verimleri toplamı %6'dan küçük şirketler Endeks'e dahil edilmeyecektir. Söz konusu değişiklik yeni endeks dönemi itibariyla geçerli olacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903792
BIST
11:021.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,73
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:027,4324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4394
En Düşük
7,3627
11:029,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0476
En Düşük
8,9597
11:02445,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,84
|Açılış
|: 445,06
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,21
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:02
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.154.123
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|40.155.661
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.435.434
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YAPRK
|128,50
|15.049.131
|% -6,88
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|KARSN
|4,77
|452.173.146
|% 4,84
|
|GARAN
|9,88
|394.257.733
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,48
|336.202.757
|% -1,20
|
|KRDMD
|6,93
|286.500.680
|% -2,39
|
|SISE
|7,74
|285.148.168
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,48
|336.202.757
|% -1,20
|
|KARSN
|4,77
|452.173.146
|% 4,84
|
|TSKB
|1,96
|175.194.377
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,46
|103.255.567
|% 0,00
|
|HLGYO
|4,01
|251.903.703
|% 3,62
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4262
|7,4324
|% 0,88
|
|Euro
|9,0299
|9,0355
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,1305
|10,1813
|% 0,39
|
|Frank
|8,3614
|8,4118
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% 0,88
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-7,79
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,08
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,60
|
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