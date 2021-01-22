***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olunan Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun takip ettiği Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Getiri Endeksi kapsamında yer alacak payların seçilme kriterleri arasına ilave olarak temettü verimi koşulu getirilmiş olup bu kapsamda son 3 mali yıla ait temettü verimleri toplamı %6'dan küçük şirketler Endeks'e dahil edilmeyecektir. Söz konusu değişiklik yeni endeks dönemi itibariyla geçerli olacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903792BIST