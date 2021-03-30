***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
30.03.2021 12:08
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan-Haziran 2021 Dönemi Ziraat Portföy Katılım 30 (ZKPA30) Getiri Endeksi kapsamında yer alacak paylar ve yedek paylar tabloda belirtilmiştir:
ZKPA30 Endeksi Nisan-Haziran 2021 Dönemi Değişiklikleri
GİRECEK PAYLAR: ALARK, DOAS, FROTO, HEKTS, KRVGD, POLHO, TKNSA, TTRAK
ÇIKACAK PAYLAR: ALBRK, CCOLA, ESEN, HLGYO, MAVI, NETAS, TATGD, YATAS
YEDEK PAYLAR: CIMSA, NETAS, CCOLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921715
BIST
12:111.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:118,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1204
|Açılış
|: 8,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:119,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1131
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:11454,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,98
|Açılış
|: 454,92
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:09
|CMBTN
|337,20
|5.646.414
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.009.990
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,16
|17.263.992
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|RTALB
|27,88
|30.975.061
|% 9,94
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|SANEL
|5,20
|1.203.431
|% -6,81
|
|KSTUR
|296,60
|43.600
|% -6,44
|
|FROTO
|195,90
|526.681.312
|% 5,89
|
|GARAN
|6,85
|456.479.225
|% -0,58
|
|THYAO
|12,64
|397.481.570
|% 1,28
|
|BJKAS
|7,77
|365.700.260
|% 6,44
|
|EKGYO
|1,95
|359.993.582
|% -3,94
|
|EKGYO
|1,95
|359.993.582
|% -3,94
|
|IHLGM
|1,13
|111.308.149
|% -0,88
|
|GARAN
|6,85
|456.479.225
|% -0,58
|
|OSTIM
|3,11
|190.369.190
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,20
|113.386.676
|% 0,46
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3109
|8,3178
|% 1,44
|
|Euro
|9,7676
|9,7798
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,4300
|11,4874
|% 1,69
|
|Frank
|8,8034
|8,8564
|% 1,37
|
|Riyal
|2,2130
|2,2241
|% 1,63
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-11,58
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|42,00
|
|Tam
|2.995
|3.072
|36,24
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|17,53
|
|Çeyrek
|726
|743
|8,76
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,06
|
|B. Petrol
|64,45
|64,45
|-0,47
|