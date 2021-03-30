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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

30.03.2021 12:08



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Nisan-Haziran 2021 Dönemi Ziraat Portföy Katılım 30 (ZKPA30) Getiri Endeksi kapsamında yer alacak paylar ve yedek paylar tabloda belirtilmiştir:
ZKPA30 Endeksi Nisan-Haziran 2021 Dönemi Değişiklikleri

    GİRECEK PAYLAR: ALARK, DOAS, FROTO, HEKTS, KRVGD, POLHO, TKNSA,  TTRAK

    ÇIKACAK PAYLAR: ALBRK, CCOLA, ESEN, HLGYO, MAVI, NETAS, TATGD, YATAS

    YEDEK PAYLAR: CIMSA, NETAS, CCOLA






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921715


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Cumhuriyet 3.014 3.060 42,00  
Tam 2.995 3.072 36,24  
Yarım 1.448 1.486 17,53  
Çeyrek 726 743 8,76  
Gümüş.Ons 24,54 24,57 -0,09  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,06  
B. Petrol 64,45 64,45 -0,47  
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