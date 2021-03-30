***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNisan-Haziran 2021 Dönemi Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı (ZKEA30) Getiri Endeksi kapsamında yer alacak paylar ve yedek paylar tabloda belirtilmiştir:ZKEA30 Endeksi Nisan-Haziran 2021 Dönemi DeğişiklikleriGİRECEK PAYLAR: ALARK, DOAS, FROTO, HEKTS, KRVGD, POLHO, TKNSA, TTRAKÇIKACAK PAYLAR: ALBRK, CCOLA, ESEN, HLGYO, MAVI, NETAS, TATGD, YATASYEDEK PAYLAR: CIMSA, NETAS, CCOLAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921716BIST