***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
30.03.2021 12:08
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan-Haziran 2021 Dönemi Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı (ZKEA30) Getiri Endeksi kapsamında yer alacak paylar ve yedek paylar tabloda belirtilmiştir:
ZKEA30 Endeksi Nisan-Haziran 2021 Dönemi Değişiklikleri
GİRECEK PAYLAR: ALARK, DOAS, FROTO, HEKTS, KRVGD, POLHO, TKNSA, TTRAK
ÇIKACAK PAYLAR: ALBRK, CCOLA, ESEN, HLGYO, MAVI, NETAS, TATGD, YATAS
YEDEK PAYLAR: CIMSA, NETAS, CCOLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921716
BIST
12:151.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:158,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1294
|Açılış
|: 8,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:159,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1226
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:15454,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,01
|Açılış
|: 454,94
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:15
|CMBTN
|337,20
|5.662.600
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.072.056
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,16
|17.323.039
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|RTALB
|27,88
|31.132.332
|% 9,94
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|SANEL
|5,19
|1.238.699
|% -6,99
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|KSTUR
|296,60
|43.600
|% -6,44
|
|FROTO
|195,20
|565.217.717
|% 5,51
|
|GARAN
|6,85
|460.952.415
|% -0,58
|
|THYAO
|12,64
|400.716.264
|% 1,28
|
|BJKAS
|7,74
|371.045.014
|% 6,03
|
|EKGYO
|1,95
|360.612.307
|% -3,94
|
|EKGYO
|1,95
|360.612.307
|% -3,94
|
|IHLGM
|1,13
|112.103.785
|% -0,88
|
|GARAN
|6,85
|460.952.415
|% -0,58
|
|OSTIM
|3,11
|190.931.868
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,20
|114.305.993
|% 0,46
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3211
|8,3289
|% 1,58
|
|Euro
|9,7786
|9,7903
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,4310
|11,4883
|% 1,70
|
|Frank
|8,8026
|8,8556
|% 1,36
|
|Riyal
|2,2122
|2,2233
|% 1,59
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-11,58
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|42,00
|
|Tam
|2.995
|3.072
|36,24
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|17,53
|
|Çeyrek
|726
|743
|8,76
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,06
|
|B. Petrol
|64,45
|64,45
|-0,47
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:27ANSGR
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 410 adet işlem
-
12:26KRTEK
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 405, 967 adet işlem
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 68 kaybederek (% -0.47 ) 1, 198
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, GLRYH, LUKSK, TRILC, CMBTN, AYES
-
12:24
KRVGD, FENER, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında