***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığıZiraat Portföy BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 10 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945387BIST