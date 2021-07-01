***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
01.07.2021 11:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı
Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945388
BIST
11:131.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.370
En Düşük
1.358
11:138,6872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
11:1310,3126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0143
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
11:13495,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 495,97
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler11:13
|INVEO
|130,30
|5.341.388
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.387.084
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.111.665
|% 9,89
|
|ECZYT
|39,74
|106.499.831
|% 7,99
|
|SAYAS
|25,88
|9.298.002
|% 7,83
|
|KUTPO
|51,85
|1.736.353
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.512.336
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|GARAN
|8,32
|226.437.008
|% 0,24
|
|THYAO
|13,42
|208.131.410
|% 0,37
|
|ECZYT
|39,74
|106.499.831
|% 7,99
|
|ERBOS
|122,90
|99.392.434
|% -5,61
|
|SASA
|27,54
|97.081.511
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,90
|69.654.104
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,18
|63.906.978
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,06
|30.258.522
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|226.437.008
|% 0,24
|
|PEKGY
|1,05
|21.346.627
|% 5,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6837
|8,6872
|% -0,14
|
|Euro
|10,3049
|10,3126
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9506
|12,0105
|% -0,39
|
|Frank
|9,3314
|9,3876
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3077
|2,3193
|% -0,20
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|