***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
01.07.2021 11:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı
Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945390
BIST
14:031.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
14:038,6942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
14:0310,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0186
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
14:03496,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,34
|Açılış
|: 496,51
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler14:02
|PKENT
|2.844,30
|4.601.258
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,72
|19.659.863
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|6.880.492
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.304.019
|% 9,89
|
|PEKGY
|1,08
|46.278.854
|% 8,00
|
|KUTPO
|51,85
|1.855.660
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.852.122
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|GARAN
|8,33
|518.550.670
|% 0,36
|
|THYAO
|13,42
|405.459.282
|% 0,37
|
|SASA
|27,32
|279.130.660
|% 0,52
|
|ERBOS
|133,80
|247.714.205
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,17
|204.406.609
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,88
|184.435.215
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|204.406.609
|% 0,46
|
|GARAN
|8,33
|518.550.670
|% 0,36
|
|PEKGY
|1,08
|46.278.854
|% 8,00
|
|SKBNK
|1,06
|35.467.565
|% 0,00
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6914
|8,6947
|% -0,05
|
|Euro
|10,3377
|10,3449
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9381
|11,9980
|% -0,50
|
|Frank
|9,3515
|9,4078
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3088
|2,3204
|% -0,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|29,20
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|14,12
|
|Çeyrek
|792
|810
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|1,35
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, ARCLK, KRDMD
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, VESTL, TAVHL
-
14:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 96 artarak (% 0.50 ) 1, 206
-
14:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, GEDIK, KGYO, SELVA
-
14:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, KUTPO, EUKYO