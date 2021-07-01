***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
01.07.2021 11:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 'nun baz aldığı
Ziraat Portföy Katılım 30 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945391
BIST
13:551.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,07
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:558,6984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
13:5510,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
13:55495,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 495,98
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:53
|PKENT
|2.844,20
|4.589.881
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,72
|19.659.775
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|6.876.843
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.300.825
|% 9,89
|
|PEKGY
|1,09
|44.239.060
|% 9,00
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.852.092
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|OZRDN
|9,62
|3.442.423
|% -7,14
|
|THYAO
|13,41
|402.932.957
|% 0,30
|
|SASA
|27,44
|273.826.406
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,18
|204.329.226
|% 0,93
|
|KOZAL
|117,90
|191.217.781
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,89
|184.353.218
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,89
|184.353.218
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|204.329.226
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,09
|44.239.060
|% 9,00
|
|SKBNK
|1,06
|35.366.386
|% 0,00
|
|THYAO
|13,41
|402.932.957
|% 0,30
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6913
|8,6935
|% -0,06
|
|Euro
|10,3092
|10,3591
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,9266
|11,9864
|% -0,59
|
|Frank
|9,3489
|9,4053
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% -0,12
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|29,20
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|14,12
|
|Çeyrek
|792
|810
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|1,35
|