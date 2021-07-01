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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

01.07.2021 11:24



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 'nun baz aldığı 
Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945392


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PKENT 2.844,30 4.601.258 % 9,99  
GEDIK 8,72 19.659.863 % 9,96  
INVEO 130,30 6.880.492 % 9,96  
SELVA 4,89 21.304.019 % 9,89  
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Altın Ons 1.777 1.778 7,21  
Altın Gr. 496 496 0,67  
Cumhuriyet 3.284 3.334 29,00  
Tam 3.268 3.350 29,20  
Yarım 1.580 1.621 14,12  
Çeyrek 792 810 7,07  
Gümüş.Ons 26,25 26,30 0,14  
Gümüş Gr. 7,31 7,33 0,01  
B. Petrol 75,97 75,97 1,36  
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