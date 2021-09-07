***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
07.09.2021 11:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu Endeksi'nin, fonun yatırım stratejisi dahilinde ‘BIST Spot Altın Endeksi' ile değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır.
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52.2) ‘nde düzenlenen Kamuya Açıklanacak Özel Durumlar kapsamında ilanen duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962162
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,89
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4766
En Düşük
8,4546
18:0510,0372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0205
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0411
En Düşük
10,0092
18:05486,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,33
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4692
|8,4739
|% 0,14
|
|Euro
|10,0222
|10,0372
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6220
|11,6802
|% 1,29
|
|Frank
|9,1426
|9,1976
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2498
|2,2611
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|0,90
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem