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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

12.11.2021 10:22
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

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Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı Ziraat Portföy Katılım 30 Getiri Endeksi'nin, fonun yatırım stratejisi dahilinde "BIST Katılım 30 Getiri Endeksi" ile değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır.
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52.2) ‘nde düzenlenen Kamuya Açıklanacak Özel Durumlar kapsamında ilanen duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977272


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 12.935.588 % 9,97  
OYLUM 9,59 18.649.275 % 8,36  
DOAS 44,74 158.563.178 % 7,76  
CEOEM 10,00 24.900.158 % 7,30  
ATATP 56,55 52.669.860 % 6,70  
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11:24 Alış Satış %  
Dolar 9,9274 9,9318 % 0,29  
Euro 11,3629 11,3751 % 0,22  
Sterlin 13,2646 13,3311 % 0,51  
Frank 10,7378 10,8024 % 0,32  
Riyal 2,6432 2,6564 % 0,38  
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11:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 -8,14  
Altın Gr. 592 593 -0,73  
Cumhuriyet 3.932 3.992 61,00  
Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,05 25,07 -0,17  
Gümüş Gr. 8,01 8,02 -0,01  
B. Petrol 82,50 82,50 -0,37  
Seans Raporu 11:24
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