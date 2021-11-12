***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
12.11.2021 10:22
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı Ziraat Portföy Katılım 30 Getiri Endeksi'nin, fonun yatırım stratejisi dahilinde "BIST Katılım 30 Getiri Endeksi" ile değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır.
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52.2) ‘nde düzenlenen Kamuya Açıklanacak Özel Durumlar kapsamında ilanen duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977272
BIST
11:251.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,37
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:259,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:2511,3753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0249
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:25592,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,85
|Açılış
|: 592,41
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,59
|18.649.275
|% 8,36
|
|DOAS
|44,74
|158.563.178
|% 7,76
|
|CEOEM
|10,00
|24.900.158
|% 7,30
|
|ATATP
|56,55
|52.669.860
|% 6,70
|
|KZBGY
|32,02
|8.849.943
|% -9,96
|
|ADESE
|1,22
|379.139.617
|% -9,63
|
|BASGZ
|15,64
|208.633.277
|% -9,54
|
|NUGYO
|11,27
|4.400.418
|% -7,17
|
|ULUFA
|2,40
|40.305.651
|% -6,98
|
|PETKM
|7,50
|1.232.758.971
|% -1,96
|
|GARAN
|10,63
|416.650.507
|% 0,28
|
|ADESE
|1,22
|379.139.617
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,49
|355.974.286
|% 0,94
|
|THYAO
|17,99
|343.550.434
|% 1,52
|
|ADESE
|1,22
|379.139.617
|% -9,63
|
|PETKM
|7,50
|1.232.758.971
|% -1,96
|
|ODAS
|1,57
|160.486.519
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,07
|161.696.864
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,49
|355.974.286
|% 0,94
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9274
|9,9318
|% 0,29
|
|Euro
|11,3629
|11,3751
|% 0,22
|
|Sterlin
|13,2646
|13,3311
|% 0,51
|
|Frank
|10,7378
|10,8024
|% 0,32
|
|Riyal
|2,6432
|2,6564
|% 0,38
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-8,14
|
|Altın Gr.
|592
|593
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,37
|