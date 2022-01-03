***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
03.01.2022 12:01
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı
Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel olmayan değişiklikler, bildirim EK'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987870
BIST
15:481.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 50,60
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:4813,3086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0541
|Açılış
|: 13,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:4815,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0366
|Açılış
|: 14,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:48777,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,32
|Açılış
|: 777,34
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:48
|CRFSA
|42,02
|3.177.552
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.717.877
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.801.025
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.360.916
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.870.933
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,58
|52.394.617
|% -5,26
|
|NIBAS
|14,30
|20.193.417
|% -4,16
|
|AKGRT
|10,25
|12.288.277
|% -3,30
|
|PKART
|18,98
|3.774.604
|% -3,21
|
|GARAN
|11,46
|1.473.551.352
|% 1,69
|
|THYAO
|20,96
|1.279.741.050
|% 4,70
|
|EREGL
|28,70
|985.479.664
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,43
|817.659.183
|% 1,48
|
|SISE
|13,68
|779.928.189
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,43
|817.659.183
|% 1,48
|
|ODAS
|1,38
|182.317.798
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|1.473.551.352
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,21
|254.683.243
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,30
|515.597.039
|% 1,39
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2849
|13,3086
|% 0,41
|
|Euro
|15,0848
|15,1429
|% 0,24
|
|Sterlin
|17,7961
|17,8854
|% -0,42
|
|Frank
|14,4229
|14,5098
|% -0,33
|
|Riyal
|3,5108
|3,5285
|% -0,25
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,39
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-9,75
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.097
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.463
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.236
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,29
|78,29
|0,51
|