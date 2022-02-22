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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

22.02.2022 09:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2022 tarih ve E-12233903-310.04-17388 sayılı yazısında verilen izne istinaden Fon'un takip ettiği Endekste değişikliğe gidilecektir. 
Değişiklikler 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olup değişikliğe ilişkin bilgilere bildirim ekinden ulaşılabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003345


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Tam 5.565 5.704 63,00  
Yarım 2.690 2.759 30,47  
Çeyrek 1.349 1.380 15,24  
Gümüş.Ons 24,03 24,05 0,10  
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B. Petrol 95,27 95,27 2,28  
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