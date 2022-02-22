***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
22.02.2022 09:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2022 tarih ve E-12233903-310.04-17388 sayılı yazısında verilen izne istinaden Fon'un takip ettiği Endekste değişikliğe gidilecektir.
Değişiklikler 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olup değişikliğe ilişkin bilgilere bildirim ekinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003345
BIST
14:122.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -13,85
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:1213,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1409
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:1215,6806
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2018
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6806
En Düşük
15,4300
14:12841,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,45
|Açılış
|: 841,70
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:09
|HUNER
|2,20
|3.391.155
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.029.088
|% 9,94
|
|POLTK
|594,80
|80.189.685
|% 8,42
|
|DERHL
|6,19
|53.751.173
|% 8,22
|
|PAPIL
|21,20
|68.382.758
|% 7,67
|
|PKENT
|467,30
|715.904
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.913.519
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,04
|2.339.197.112
|% -1,36
|
|KRDMD
|11,73
|815.676.185
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,03
|784.148.463
|% -0,49
|
|EREGL
|28,72
|742.583.878
|% -0,49
|
|KARSN
|3,97
|717.439.161
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,03
|784.148.463
|% -0,49
|
|KARSN
|3,97
|717.439.161
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,27
|261.298.705
|% -1,30
|
|ODAS
|1,37
|135.916.578
|% 0,74
|
|THYAO
|29,04
|2.339.197.112
|% -1,36
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7934
|13,7965
|% 0,98
|
|Euro
|15,6642
|15,6740
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,6576
|18,7512
|% 0,69
|
|Frank
|14,9443
|15,0344
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6641
|3,6825
|% 0,92
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-9,86
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,15
|
|Cumhuriyet
|5.590
|5.674
|58,00
|
|Tam
|5.565
|5.704
|63,00
|
|Yarım
|2.690
|2.759
|30,47
|
|Çeyrek
|1.349
|1.380
|15,24
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,13
|
|B. Petrol
|95,27
|95,27
|2,28
|