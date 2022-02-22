***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2022 tarih ve E-12233903-310.04-17388 sayılı yazısında verilen izne istinaden Fon'un takip ettiği Endekste değişikliğe gidilecektir.Değişiklikler 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olup değişikliğe ilişkin bilgilere bildirim ekinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003345BIST