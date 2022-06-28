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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

28.06.2022 11:39
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı 
Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039618


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Altın Gr. 975 975 -0,77  
Cumhuriyet 6.527 6.626 1,00  
Tam 6.527 6.608 -29,00  
Yarım 3.195 3.231 -15,00  
Çeyrek 1.600 1.615 -7,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,81 -0,06  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,01  
B. Petrol 114 114 0,51  
Seans Raporu 12:35
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