***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
28.06.2022 11:39
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı
Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039618
BIST
12:372.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -20,62
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:3716,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0328
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:3717,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0273
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
12:37975,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,82
|Açılış
|: 975,28
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ULUSE
|223,80
|20.854.284
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|95.592.095
|% 9,96
|
|ORCAY
|18,10
|55.619.360
|% 8,45
|
|CLEBI
|389,10
|123.149.699
|% 8,32
|
|ECILC
|10,79
|156.844.730
|% 7,90
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|13,13
|28.821.864
|% -6,21
|
|SELVA
|7,76
|34.097.233
|% -5,94
|
|SEKUR
|14,34
|31.529.147
|% -5,47
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,56
|2.329.338.148
|% -1,00
|
|EREGL
|27,36
|643.113.022
|% -0,73
|
|ASELS
|23,46
|625.686.176
|% 1,12
|
|SISE
|21,16
|620.652.604
|% -1,21
|
|SAHOL
|19,86
|491.853.803
|% -1,39
|
|ODAS
|2,99
|331.170.978
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,57
|234.511.414
|% -1,91
|
|TSKB
|2,07
|146.645.311
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,43
|315.035.973
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,30
|464.714.536
|% -0,12
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6980
|16,7110
|% 0,17
|
|Euro
|17,5652
|17,5838
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,2775
|20,3792
|% 0,07
|
|Frank
|17,4427
|17,5478
|% 0,53
|
|Riyal
|4,4378
|4,4600
|% 0,15
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,43
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|1,00
|
|Tam
|6.527
|6.608
|-29,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,51
|