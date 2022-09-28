***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
28.09.2022 16:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı
BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065683
BIST
17:293.063
En Yüksek
|Değişim
|: -4,22%
|| -135,06
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.057
17:2918,5268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:2918,1159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:29982,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,17
|Açılış
|: 982,36
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:29
|BFREN
|1.390,40
|24.478.675
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.542.548
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|442.150.837
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.092.548
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|161.919.719
|% -9,96
|
|SMRTG
|57,90
|551.020.398
|% -9,95
|
|AVOD
|2,36
|75.411.894
|% -9,92
|
|THYAO
|66,00
|3.641.243.204
|% -4,28
|
|ASELS
|29,08
|3.373.775.900
|% 1,18
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|54,35
|1.996.870.872
|% -8,66
|
|GARAN
|18,41
|1.857.255.107
|% -4,36
|
|EKGYO
|3,72
|1.253.623.815
|% -3,88
|
|ODAS
|5,70
|1.193.252.926
|% 0,71
|
|ADESE
|0,91
|53.426.350
|% -7,14
|
|CEMAS
|1,40
|81.613.358
|% -7,89
|
|MOBTL
|2,78
|141.558.273
|% 1,83
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5210
|18,5268
|% 0,05
|
|Euro
|18,0913
|18,1159
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,2711
|20,3728
|% 0,92
|
|Frank
|18,7917
|18,9049
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9169
|4,9416
|% 0,40
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,51
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.615
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.219
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-1,00
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44AVOD
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 678, 994 adet işlem
-
17:43MGROS
Yüzde -7.92 oranında düşüşle 94.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 472, 074 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 3, 067 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 12 altında . İşlem hacmi 47, 965.00 milyon TL de
-
17:42MGROS
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 94.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 464, 676 adet işlem
-
17:41ZOREN
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 383, 656 adet işlem