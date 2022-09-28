***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
28.09.2022 16:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı
BIST Katılım 30 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065684
BIST
17:103.119
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -79,13
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.113
17:1018,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:1018,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0757
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:10986,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,34
|Açılış
|: 985,83
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BFREN
|1.390,40
|22.251.254
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|439.992.463
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.472.392
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.812.929
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|BAGFS
|23,64
|140.126.170
|% -8,02
|
|THYAO
|68,65
|3.260.428.264
|% -0,44
|
|ASELS
|30,10
|2.900.423.725
|% 4,73
|
|YKBNK
|7,06
|1.881.555.189
|% 0,00
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|19,08
|1.618.067.019
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,88
|893.404.849
|% 1,08
|
|TSKB
|2,46
|914.958.568
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,83
|1.172.696.993
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,24
|870.122.665
|% -6,09
|
|YKBNK
|7,06
|1.881.555.189
|% 0,00
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5294
|18,5378
|% 0,11
|
|Euro
|18,0801
|18,0969
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,3163
|20,4182
|% 1,14
|
|Frank
|18,8294
|18,9429
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9178
|4,9425
|% 0,42
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,63
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|-50,00
|
|Tam
|6.618
|6.694
|-87,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|-0,58
|
Seans Raporu
17:08
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17:22
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