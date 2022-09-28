***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
28.09.2022 16:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı
BIST 50-30 Ağırlık Sınırlamalı 10 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065685
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
18:0518,1895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1697
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05986,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,90
|Açılış
|: 986,62
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.155
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.566
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.921.296
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.268.669
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.328.394
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5173
|18,5286
|% 0,06
|
|Euro
|18,1415
|18,1629
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,3954
|20,4977
|% 1,54
|
|Frank
|18,8434
|18,9570
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9140
|4,9387
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-2,56
|
|Altın Gr.
|988
|988
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.640
|6.726
|-55,00
|
|Yarım
|3.231
|3.288
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.644
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|0,01
|