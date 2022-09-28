***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
28.09.2022 16:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı
BIST Banka Dışı Likit 10 Getiri Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde belirtildiği gibi olup 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065686
BIST
16:013.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -23,09
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:0118,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:0118,0915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0717
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1260
En Düşük
17,8996
16:01984,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,85
|Açılış
|: 984,67
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler15:59
|KGYO
|19,25
|94.611.083
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.520.384
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|419.718.777
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|15.714.156
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.390.677
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|195.942.274
|% -8,87
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|69,60
|2.675.952.542
|% 0,94
|
|ASELS
|30,40
|2.233.602.435
|% 5,78
|
|HEKTS
|56,35
|1.616.630.878
|% -5,29
|
|YKBNK
|7,08
|1.404.301.503
|% 0,28
|
|SASA
|65,85
|1.262.236.592
|% -2,59
|
|SKBNK
|1,86
|582.757.565
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,90
|986.190.140
|% 0,78
|
|ZOREN
|3,36
|790.140.889
|% -2,61
|
|TSKB
|2,41
|538.676.876
|% 2,99
|
|YKBNK
|7,08
|1.404.301.503
|% 0,28
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5439
|18,5466
|% 0,15
|
|Euro
|18,0447
|18,0693
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,1045
|20,2053
|% 0,09
|
|Frank
|18,7826
|18,8958
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9179
|4,9426
|% 0,42
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,69
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,56
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.607
|6.668
|-113,00
|
|Yarım
|3.214
|3.259
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.630
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,87
|87,87
|-0,18
|