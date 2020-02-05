***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.02.2020 08:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Portföy Saklama Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817075
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9848
En Düşük
5,9768
18:056,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6102
En Düşük
6,6009
18:05299,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,87
|Açılış
|: 299,88
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
299,99
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7649
|7,8038
|% -0,06
|
|Frank
|6,1474
|6,1844
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|3,64
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,70
|
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