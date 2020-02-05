***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.02.2020 08:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Portföy Saklama Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817085
BIST
09:55122.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 280,48
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.417
En Düşük
122.417
09:555,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9883
En Düşük
5,9768
09:556,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6107
En Düşük
6,6009
09:55300,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,32
|Açılış
|: 300,33
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,36
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|OLMIP
|4,00
|224.036
|% 21,55
|
|GYHOL
|26,58
|437.400
|% 14,47
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|KERVN
|0,60
|612.204
|% 9,09
|
|BURVA
|17,80
|125
|% 8,01
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|BEYAZ
|4,18
|365.834
|% -8,13
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|EPLAS
|15,50
|31.326
|% -3,13
|
|TEKTU
|1,64
|6.168.345
|% 0,61
|
|THYAO
|14,40
|5.083.387
|% 0,07
|
|HALKB
|7,43
|4.493.426
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,04
|4.356.864
|% 0,33
|
|CEMAS
|1,23
|3.436.721
|% 1,65
|
|TEKTU
|1,64
|6.168.345
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,23
|3.436.721
|% 1,65
|
|BRKO
|0,40
|1.016.310
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,91
|1.917.044
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,04
|4.356.864
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7692
|7,8082
|% -0,00
|
|Frank
|6,1502
|6,1872
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|4,60
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|0,49
|