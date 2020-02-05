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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.02.2020 08:07
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

2019 Yılı Portföy Saklama Bağımsız Denetim Raporu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817087


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 26,70 2.966.303 % 14,99  
GEDIK 11,58 12.843.098 % 13,42  
CELHA 12,10 9.916.162 % 11,32  
KSTUR 26,40 7.603 % 10,00  
RYSAS 10,70 6.082.133 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7869 7,8259 % 0,22  
Frank 6,1591 6,1962 % 0,23  
Riyal 1,5911 1,5991 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.562 1.562 6,74  
Altın Gr. 300 301 1,50  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,67 17,72 0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,02  
B. Petrol 54,16 54,16 0,20  
Seans Raporu
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