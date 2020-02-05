***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.02.2020 08:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Portföy Saklama Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817087
BIST
11:10122.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 429,68
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
11:105,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9886
En Düşük
5,9768
11:106,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6155
En Düşük
6,6009
11:10300,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,58
|Açılış
|: 300,59
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|2.966.303
|% 14,99
|
|GEDIK
|11,58
|12.843.098
|% 13,42
|
|CELHA
|12,10
|9.916.162
|% 11,32
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|RYSAS
|10,70
|6.082.133
|% 9,86
|
|DOKTA
|75,30
|5.828.207
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|IHGZT
|4,42
|29.901
|% -3,91
|
|ISFIN
|4,61
|371.284.776
|% 4,06
|
|THYAO
|14,44
|280.582.577
|% 0,35
|
|TEKTU
|1,77
|276.077.414
|% 8,59
|
|PETKM
|4,22
|129.602.104
|% -0,47
|
|SISE
|5,56
|120.675.104
|% -1,07
|
|TEKTU
|1,77
|276.077.414
|% 8,59
|
|IHLAS
|0,94
|90.622.889
|% 4,44
|
|ISFIN
|4,61
|371.284.776
|% 4,06
|
|IEYHO
|0,76
|57.957.169
|% 5,56
|
|IHLGM
|1,24
|76.487.781
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7869
|7,8259
|% 0,22
|
|Frank
|6,1591
|6,1962
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|6,74
|
|Altın Gr.
|300
|301
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|54,16
|54,16
|0,20
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