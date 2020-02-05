***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.02.2020 08:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Portföy Saklama Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817092
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
0
En Düşük
0
18:055,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9883
En Düşük
5,9768
18:056,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6107
En Düşük
6,6009
18:05300,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,15
|Açılış
|: 300,16
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,33
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|OLMIP
|8,84
|18.277.725
|% 168,62
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,07
|150.374.630
|% 0,00
|
|SODA
|6,38
|223.862.275
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,11
|15.593.723
|% 0,00
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,07
|150.374.630
|% 0,00
|
|SODA
|6,38
|223.862.275
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,11
|15.593.723
|% 0,00
|
|YAPRK
|8,52
|3.426.572
|% 0,00
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 0,00
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 0,00
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 0,00
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 0,00
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,00
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7692
|7,8082
|% -0,00
|
|Frank
|6,1512
|6,1883
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|4,36
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,48
|54,48
|0,52
|