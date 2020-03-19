***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2020 13:40
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat ayına ilişkin Fon portföy dağılım raporu EK'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830674
BIST
13:2785.719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 142,79
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
13:276,5370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0574
|Açılış
|: 6,5360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5370
En Düşük
6,4647
13:277,0723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,0590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
13:27310,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,75
|Açılış
|: 310,47
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|433.977
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|2.415.344
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.612.335
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.617.946
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.106.192
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|646.021
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.057.857
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|13.230.559
|% -9,93
|
|TSPOR
|2,19
|118.946.447
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.402
|% -9,88
|
|ASELS
|21,50
|388.679.946
|% -1,10
|
|THYAO
|7,95
|356.736.279
|% 0,63
|
|GARAN
|8,01
|347.074.314
|% 0,12
|
|YKBNK
|1,97
|161.587.188
|% -0,51
|
|TSPOR
|2,19
|118.946.447
|% -9,88
|
|YKBNK
|1,97
|161.587.188
|% -0,51
|
|ODAS
|1,19
|76.926.307
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|42.622.680
|% -1,30
|
|TSPOR
|2,19
|118.946.447
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,10
|55.687.548
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4808
|7,5183
|% -0,44
|
|Frank
|6,6619
|6,7021
|% -0,06
|
|Riyal
|1,7342
|1,7429
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|-7,83
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.061
|2.114
|-17,49
|
|Yarım
|996
|1.022
|-8,46
|
|Çeyrek
|500
|511
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|11,93
|11,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|1,41
|