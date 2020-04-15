***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2020 tarih 12233903-305.01.01-E.4141 sayılı iznine istinaden Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon'un unvanı değiştirilmeksizin risk değerine göre yönetilmek üzere fon dönüşümüne izin verilerek buna ilişkin izahname değişikliği onaylanmıştır. Yeni fon katılma paylarının satışı 16.04.2020 tarihinden, fon dönüşümünün gerçekleşeceği tarihe kadar durdurulacak olup bu süre zarfında tasarruf sahipleri fona katılma paylarını iade edebileceklerdir.Yatırımcılarımıza Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837994BIST