***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2020 09:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2020 tarih 12233903-305.01.01-E.4141 sayılı iznine istinaden Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon'un unvanı değiştirilmeksizin risk değerine göre yönetilmek üzere fon dönüşümüne izin verilerek buna ilişkin izahname değişikliği onaylanmıştır. Yeni fon katılma paylarının satışı 16.04.2020 tarihinden, fon dönüşümünün gerçekleşeceği tarihe kadar durdurulacak olup bu süre zarfında tasarruf sahipleri fona katılma paylarını iade edebileceklerdir.
Yatırımcılarımıza Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837994
BIST
13:2496.734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -1.815,99
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:246,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8805
En Düşük
6,8079
13:247,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5094
En Düşük
7,4578
13:24379,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,67
|Açılış
|: 379,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.014.759
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.730.560
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|DOBUR
|4,68
|6.164.832
|% 9,86
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|SNGYO
|1,11
|22.483.667
|% -9,76
|
|THYAO
|10,72
|1.706.088.532
|% -1,65
|
|PGSUS
|61,25
|1.307.214.490
|% -0,57
|
|ASELS
|26,62
|1.261.495.041
|% -2,42
|
|GARAN
|8,35
|627.885.424
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,57
|472.440.179
|% 7,12
|
|THYAO
|10,72
|1.706.088.532
|% -1,65
|
|YKBNK
|1,97
|259.258.213
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,56
|181.789.524
|% 6,12
|
|IHLGM
|1,04
|112.426.982
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|67.414.047
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5716
|8,6146
|% -0,10
|
|Frank
|7,0892
|7,1319
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,21
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.484
|4,00
|
|Tam
|2.491
|2.556
|4,10
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|1,90
|
|Çeyrek
|608
|622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,43
|28,43
|-1,17
|