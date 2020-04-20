***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarPlanlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 27.04.2020 olarak açıklanmış olup Fon'un katılma payı satışı için gereken başvuru işlemlerinin yetiştirilememesi sebebiyle yeni katılma payı satışı tarihi 30.04.2020 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839409BIST