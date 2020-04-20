***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.04.2020 21:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 27.04.2020 olarak açıklanmış olup Fon'un katılma payı satışı için gereken başvuru işlemlerinin yetiştirilememesi sebebiyle yeni katılma payı satışı tarihi 30.04.2020 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839409
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9492
En Düşük
6,9352
18:057,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5478
En Düşük
7,5211
18:05378,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,64
|Açılış
|: 378,71
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6095
|8,6526
|% -0,34
|
|Frank
|7,1454
|7,1885
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8454
|1,8546
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-5,89
|
|Altın Gr.
|379
|379
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.487
|-36,60
|
|Tam
|2.499
|2.563
|-33,90
|
|Yarım
|1.214
|1.245
|-18,30
|
|Çeyrek
|609
|623
|-9,10
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-0,16
|