***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2020 11:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/06/2020 tarihli 12233903-305.04-E.5465 sayılı yazısına istinaden fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847988
BIST
12:17106.896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.375,78
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:176,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8237
En Düşük
6,7931
12:177,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:17381,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,79
|Açılış
|: 381,03
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.770.146
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.624.565
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.431.813
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.593.713
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|893.995
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,82
|577.968.580
|% 1,75
|
|GARAN
|7,92
|465.264.709
|% 1,28
|
|EKGYO
|1,57
|461.493.813
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|389.430.388
|% 4,13
|
|ASELS
|30,82
|364.988.551
|% 2,12
|
|EKGYO
|1,57
|461.493.813
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|389.430.388
|% 4,13
|
|CEMAS
|1,20
|92.456.410
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,35
|170.874.227
|% 1,29
|
|TSKB
|1,15
|79.869.406
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4386
|8,4809
|% 0,50
|
|Frank
|7,0823
|7,1249
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8105
|1,8196
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.496
|22,10
|
|Tam
|2.540
|2.565
|15,10
|
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,10
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,50
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|