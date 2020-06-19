***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020 17:21Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 05.06.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.5696 tarihli yazısına istinaden katılma paylarının satışı gerçekleştirilecek olan Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu'nun katılma paylarının satış tarihi 01/07/2020 olarak güncellenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851986BIST