***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.06.2020 11:55
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020 17:21
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 05.06.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.5696 tarihli yazısına istinaden katılma paylarının satışı gerçekleştirilecek olan Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu'nun katılma paylarının satış tarihi 01/07/2020 olarak güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851986
BIST
12:04113.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.069,45
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:046,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:047,6899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:04381,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,60
|Açılış
|: 381,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,69
|1.092.309.542
|% 9,00
|
|DAGI
|5,68
|26.227.636
|% 8,40
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|2.558.466
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|10.887.296
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|25.711.244
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,10
|1.924.520.203
|% 1,97
|
|TCELL
|17,69
|1.092.309.542
|% 9,00
|
|GARAN
|8,20
|472.107.604
|% 0,86
|
|ASELS
|32,50
|466.215.360
|% -0,31
|
|TKFEN
|17,25
|413.806.506
|% 5,18
|
|KRDMD
|3,10
|1.924.520.203
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,86
|261.680.513
|% -2,11
|
|TSKB
|1,26
|163.431.737
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|211.364.052
|% 0,51
|
|PETKM
|4,09
|346.632.063
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4865
|8,5291
|% -0,06
|
|Frank
|7,1865
|7,2298
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|7,13
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.494
|7,40
|
|Tam
|2.545
|2.559
|7,50
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,70
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|1,19
|
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