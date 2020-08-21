***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.08.2020 10:08
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/08/2020 tarih E-12233903-305.04-8343 sayılı izine istinaden fon izahname değişikliği talebimiz onaylanmış olup onaylı duyuru metnimiz bildirim EK'inde sunulmuştur.
Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870542
BIST
11:231.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
11:237,2473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0502
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
11:238,5731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0855
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,5427
11:23449,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -7,13
|Açılış
|: 449,83
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,24
BIST En Aktif Hisseler11:23
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ISGSY
|7,23
|5.346.120
|% 9,88
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.245.109
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|1.993.799
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,91
|1.342.707.184
|% 5,59
|
|TUPRS
|94,50
|1.091.320.685
|% 2,72
|
|GARAN
|7,24
|331.613.797
|% 1,40
|
|TKFEN
|15,98
|293.988.155
|% 5,06
|
|SISE
|6,33
|274.846.954
|% 1,44
|
|PETKM
|4,91
|1.342.707.184
|% 5,59
|
|SKBNK
|1,58
|153.017.146
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,04
|184.797.429
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,20
|177.395.141
|% 1,85
|
|ZOREN
|3,08
|244.861.160
|% 5,84
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2451
|7,2473
|% -0,69
|
|Euro
|8,5566
|8,5731
|% -0,99
|
|Sterlin
|9,5305
|9,5783
|% -0,89
|
|Frank
|7,9177
|7,9654
|% -1,13
|
|Riyal
|1,9219
|1,9316
|% -0,94
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-15,71
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-7,13
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,13
|