***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17/08/2020 tarih E-12233903-305.04-8343 sayılı izine istinaden fon izahname değişikliği talebimiz onaylanmış olup onaylı duyuru metnimiz bildirim EK'inde sunulmuştur.Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870542BIST