***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Katılım Endeksi dönemsel değişiklik kapsamında 01.10.2020 tarihinden itibaren Endekste, bildirim EK'inde yer alan paylar yer alacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877427BIST