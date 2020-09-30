***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.09.2020 14:58
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım Endeksi dönemsel değişiklik kapsamında 01.10.2020 tarihinden itibaren Endekste, bildirim EK'inde yer alan paylar yer alacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877427
BIST
16:281.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 15,28
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:287,7705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0463
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:289,0877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0910
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:28473,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,49
|Açılış
|: 473,07
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|442.664.641
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.650.276
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.517.680
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.451.326
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,44
|4.074.415.890
|% 0,68
|
|ASELS
|19,13
|2.744.069.373
|% 2,79
|
|GARAN
|7,03
|1.220.993.393
|% 1,88
|
|KARSN
|3,13
|873.706.838
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,33
|677.648.366
|% 1,52
|
|SISE
|7,44
|4.074.415.890
|% 0,68
|
|KARSN
|3,13
|873.706.838
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,33
|677.648.366
|% 1,52
|
|GARAN
|7,03
|1.220.993.393
|% 1,88
|
|ASELS
|19,13
|2.744.069.373
|% 2,79
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7658
|7,7707
|% -0,59
|
|Euro
|9,0825
|9,0873
|% -1,00
|
|Sterlin
|9,9634
|10,0133
|% -0,48
|
|Frank
|8,3999
|8,4505
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0667
|2,0771
|% -0,46
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-5,64
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.139
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.126
|3.205
|-15,68
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|-7,58
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|-0,18
|