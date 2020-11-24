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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

24.11.2020 09:31



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2020 tarih E-12233903-305.04-11837 sayılı yazısı ile fon karşılaştırma ölçütü değişikliğine ilişkin başvurumuz onaylanmıştır.
Değişiklikler 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olup söz konusu değişiklikleri içeren onaylı duyuru metni bildirim EK'inde sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889664


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ALCAR 233,20 47.476.048 % 10,00  
BALAT 8,80 296.437 % 10,00  
POLTK 387,20 171.530 % 10,00  
KLMSN 22,68 25.010.160 % 9,99  
CASA 80,50 2.845.917 % 9,97  
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Dolar 7,8829 7,8879 % 0,01  
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Sterlin 10,5006 10,5533 % 0,27  
Frank 8,6238 8,6757 % 0,20  
Riyal 2,0984 2,1089 % 0,08  
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10:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 -6,48  
Altın Gr. 463 464 -2,07  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 -0,16  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 -0,05  
B. Petrol 46,44 46,44 0,40  
Seans Raporu 10:46
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