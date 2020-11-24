***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2020 09:31
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2020 tarih E-12233903-305.04-11837 sayılı yazısı ile fon karşılaştırma ölçütü değişikliğine ilişkin başvurumuz onaylanmıştır.
Değişiklikler 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olup söz konusu değişiklikleri içeren onaylı duyuru metni bildirim EK'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889665
BIST
10:491.331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 16,90
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
10:497,8831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9523
En Düşük
7,8445
10:499,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0147
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4300
En Düşük
9,2899
10:49463,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,70
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ALCAR
|233,20
|46.903.075
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|KLMSN
|22,68
|24.963.870
|% 9,99
|
|CASA
|80,50
|2.845.917
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|CRFSA
|118,00
|13.097.159
|% -8,23
|
|MRSHL
|348,20
|3.332.446
|% -7,52
|
|YAPRK
|39,00
|182.675
|% -4,88
|
|GARAN
|9,35
|1.462.164.836
|% 3,09
|
|YKBNK
|3,08
|871.807.952
|% 4,76
|
|AKBNK
|6,43
|371.986.865
|% 2,72
|
|THYAO
|11,96
|354.346.051
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,06
|330.668.066
|% -0,96
|
|YKBNK
|3,08
|871.807.952
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,06
|330.668.066
|% -0,96
|
|GARAN
|9,35
|1.462.164.836
|% 3,09
|
|SKBNK
|1,50
|112.844.130
|% 1,35
|
|KRDMD
|4,84
|310.377.059
|% 0,41
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8743
|7,8823
|% -0,06
|
|Euro
|9,3346
|9,3498
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,4810
|10,5335
|% 0,08
|
|Frank
|8,6048
|8,6566
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0940
|2,1045
|% -0,13
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,33
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,46
|46,46
|0,42
|