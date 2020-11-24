***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2020 tarih E-12233903-305.04-11837 sayılı yazısı ile fon karşılaştırma ölçütü değişikliğine ilişkin başvurumuz onaylanmıştır.Değişiklikler 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olup söz konusu değişiklikleri içeren onaylı duyuru metni bildirim EK'inde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889665BIST