***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.04.2021 16:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılı bağımsız denetimi sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932369
BIST
17:411.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.386
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1.407
En Düşük
1.391
17:418,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,2519
En Düşük
8,1390
17:419,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
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17:41466,67
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 469,20
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472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:41
|CMBTN
|259,60
|11.290.999
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.810.970
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.362.440
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.655.142
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.803.012
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|91.675.445
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.286.942
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|917.691.074
|% 1,12
|
|PETKM
|6,73
|687.528.941
|% 3,22
|
|EREGL
|19,15
|621.574.112
|% 1,11
|
|KRDMD
|7,14
|427.402.588
|% 1,71
|
|SASA
|36,54
|417.383.922
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,11
|284.598.149
|% 0,48
|
|GARAN
|7,20
|917.691.074
|% 1,12
|
|PETKM
|6,73
|687.528.941
|% 3,22
|
|TSKB
|1,27
|122.850.241
|% 4,96
|
|AKBNK
|4,88
|368.888.455
|% 0,62
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2175
|8,2205
|% 0,39
|
|Euro
|9,9646
|9,9725
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4587
|11,5161
|% 0,65
|
|Frank
|9,0049
|9,0592
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1898
|2,2008
|% 0,58
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-19,36
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|0,99
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