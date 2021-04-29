***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.04.2021 16:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılı bağımsız denetimi sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932381
BIST
17:401.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 12,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:408,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:409,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
17:40466,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,53
|Açılış
|: 466,67
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KONYA
|956,00
|31.811.926
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.290.999
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.369.153
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.655.142
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.809.414
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|91.697.777
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.289.123
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|918.113.110
|% 1,12
|
|PETKM
|6,72
|691.108.323
|% 3,07
|
|EREGL
|19,18
|635.832.285
|% 1,27
|
|KRDMD
|7,14
|427.901.367
|% 1,71
|
|SASA
|36,52
|419.040.783
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,10
|284.798.441
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|918.113.110
|% 1,12
|
|PETKM
|6,72
|691.108.323
|% 3,07
|
|TSKB
|1,27
|122.990.532
|% 4,96
|
|AKBNK
|4,87
|368.972.569
|% 0,41
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2175
|8,2205
|% 0,39
|
|Euro
|9,9646
|9,9725
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4394
|11,4968
|% 0,48
|
|Frank
|8,9888
|9,0430
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1866
|2,1976
|% 0,43
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-12,72
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|0,89
|