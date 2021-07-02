***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 15:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Üsküdar Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 30.06.2021 tarihli Fon Toplam Değer Raporu istinaden 30.06.2021 tarihi itibarıyla fon birim fiyatı 1,000652 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945708
BIST
16:051.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:058,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:0510,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0070
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:05500,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,93
|Açılış
|: 500,06
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,95
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:05
|EUKYO
|6,60
|4.882.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.208.658
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.377.881
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.550.009
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.402.621
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,80
|1.035.969.965
|% 0,36
|
|KCHOL
|19,36
|603.673.980
|% 4,48
|
|ARCLK
|31,76
|592.273.467
|% 6,43
|
|KOZAL
|116,10
|459.956.834
|% -2,03
|
|GARAN
|8,39
|357.895.095
|% -0,71
|
|PEKGY
|1,18
|113.998.979
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,88
|185.594.525
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,18
|171.536.523
|% -0,46
|
|THYAO
|13,80
|1.035.969.965
|% 0,36
|
|GARAN
|8,39
|357.895.095
|% -0,71
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6822
|8,6850
|% 0,40
|
|Euro
|10,2933
|10,2982
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9328
|11,9926
|% 0,55
|
|Frank
|9,3711
|9,4276
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% 0,37
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|17,21
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.291
|3.377
|30,97
|
|Yarım
|1.590
|1.634
|14,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|0,12
|
Seans Raporu
16:05
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16:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, TCELL
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16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.13 ) 1, 215
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16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, MEDTR, VAKFN, VKFYO, SELVA, YAPRK
-
16:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, TKURU, METUR, KUTPO
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16:17
ERBOS, SELVA, ARCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında