***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.07.2021 10:50
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952489
BIST
12:101.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.383
En Düşük
1.371
12:108,5107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
12:1010,1205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0168
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
12:10498,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,36
|Açılış
|: 498,12
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler12:10
|KTSKR
|20,02
|11.748.895
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.624.477
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.039.043
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|30.578.730
|% 9,47
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|61.512.992
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.512.992
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.625.909
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|EDIP
|4,80
|58.792.946
|% -4,19
|
|GARAN
|8,24
|444.322.045
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,69
|365.646.261
|% 2,12
|
|THYAO
|12,80
|323.100.594
|% 1,91
|
|EREGL
|19,49
|273.041.800
|% 4,06
|
|KARSN
|4,11
|213.037.183
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,29
|171.563.309
|% 1,33
|
|GARAN
|8,24
|444.322.045
|% 0,49
|
|KARSN
|4,11
|213.037.183
|% 0,98
|
|KRDMD
|7,69
|365.646.261
|% 2,12
|
|PETKM
|5,64
|204.514.661
|% 0,36
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5064
|8,5107
|% -0,44
|
|Euro
|10,1150
|10,1205
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,8378
|11,8972
|% -0,11
|
|Frank
|9,3314
|9,3876
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2621
|2,2735
|% -0,46
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|13,93
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|19,31
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|9,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,53
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,60
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:24SEKFK
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 772, 301 adet işlem
-
12:22IDGYO
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 474, 040 adet işlem
-
12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 67 artarak (% 1.81 ) 1, 221
-
12:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, KTSKR, HURGZ, VKING
-
12:21
KTSKR, KUYAS, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında