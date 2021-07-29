***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.07.2021 10:23
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952485
BIST
12:251.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,29
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.383
En Düşük
1.371
12:258,5183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
12:2510,1284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0089
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
12:25498,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,70
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler12:25
|KTSKR
|20,02
|11.779.446
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.757.730
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.119.932
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|31.569.864
|% 9,47
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|61.663.870
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.663.870
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.681.418
|% -9,96
|
|EDIP
|4,77
|61.614.688
|% -4,79
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|GARAN
|8,25
|489.181.064
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,70
|380.974.704
|% 2,26
|
|THYAO
|12,78
|349.982.328
|% 1,75
|
|EREGL
|19,46
|295.394.432
|% 3,90
|
|PETKM
|5,65
|218.822.834
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,29
|171.969.423
|% 1,33
|
|GARAN
|8,25
|489.181.064
|% 0,61
|
|KARSN
|4,12
|216.599.233
|% 1,23
|
|KRDMD
|7,70
|380.974.704
|% 2,26
|
|PETKM
|5,65
|218.822.834
|% 0,53
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5160
|8,5183
|% -0,35
|
|Euro
|10,1236
|10,1284
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8367
|11,8961
|% -0,12
|
|Frank
|9,3281
|9,3843
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2618
|2,2732
|% -0,47
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|13,36
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.347
|16,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|17,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|8,52
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,38
|