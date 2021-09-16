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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.09.2021 12:27



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi'ndeki  4.2.3. Borsa Dışı Ters Repo  ve Vaad Sözleşmeleri başlıklı maddede geçen "  Vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına  ilişkin bilgiler yatırım fonunun KAP sayfasında açıklanır ve açıklanan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi durumunda KAP'ta yapılan bir önceki açıklama güncellenir." ifadesi doğrultusunda aşağıdaki açıklama yapılmıştır: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin Uzun Dönem Ulusal derecelendirme notunu AA(tur) olarak belirlemiştir.
***ZPE - ZPF - HPV - TCA - TZF - ZPG - ZPK - ZUG - VFK - ZGD fonlarında Vaad pozisyonu bulunmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964063


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