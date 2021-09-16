***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.09.2021 12:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi'ndeki 4.2.3. Borsa Dışı Ters Repo ve Vaad Sözleşmeleri başlıklı maddede geçen " Vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler yatırım fonunun KAP sayfasında açıklanır ve açıklanan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi durumunda KAP'ta yapılan bir önceki açıklama güncellenir." ifadesi doğrultusunda aşağıdaki açıklama yapılmıştır: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin Uzun Dönem Ulusal derecelendirme notunu AA(tur) olarak belirlemiştir.
***ZPE - ZPF - HPV - TCA - TZF - ZPG - ZPK - ZUG - VFK - ZGD fonlarında Vaad pozisyonu bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964064
BIST
16:591.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,67
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.415
16:598,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0953
|Açılış
|: 8,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5278
En Düşük
8,4182
16:5910,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0509
En Düşük
9,9414
16:59479,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,18
|Açılış
|: 479,88
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler16:57
|GARFA
|9,35
|6.301.001
|% 10,00
|
|FRIGO
|19,86
|59.236.405
|% 9,97
|
|TEZOL
|16,77
|2.369.618
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.105.395
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.814.772
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.804
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.058.198
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,45
|1.421.562.132
|% 0,21
|
|THYAO
|12,31
|669.645.056
|% 0,41
|
|KOZAL
|96,05
|453.314.433
|% -2,73
|
|BIOEN
|35,66
|432.093.203
|% 1,65
|
|TUPRS
|108,80
|423.427.814
|% -0,37
|
|GARAN
|9,45
|1.421.562.132
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,46
|321.956.157
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,84
|143.326.664
|% 0,55
|
|ODAS
|1,42
|88.927.550
|% -1,39
|
|KRDMD
|6,88
|395.098.673
|% -1,29
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5208
|8,5244
|% 1,16
|
|Euro
|10,0376
|10,0430
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,7046
|11,7633
|% 0,64
|
|Frank
|9,1577
|9,2129
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2659
|2,2773
|% 1,15
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-42,80
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|-25,00
|
|Tam
|3.171
|3.251
|-40,65
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-19,67
|
|Çeyrek
|769
|786
|-9,84
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,22
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,54
|
Seans Raporu
16:57
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