***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.09.2021 16:22
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'nun baz aldığı
Ziraat Portföy Katılım Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965168
BIST
16:131.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -20,91
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:138,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0934
|Açılış
|: 8,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:1310,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0858
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:13497,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,69
|Açılış
|: 497,59
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:12
|PKENT
|2.364,80
|4.627.517
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.240.333
|% 9,99
|
|OYLUM
|11,63
|25.021.904
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.512.413
|% 9,85
|
|GARFA
|13,51
|8.363.874
|% 9,13
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.915.015
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|35.849.660
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,30
|12.745.342
|% -8,89
|
|DESPC
|9,84
|16.587.680
|% -7,61
|
|GARAN
|8,83
|1.567.239.705
|% -3,81
|
|KIMMR
|3,94
|795.996.497
|% -6,86
|
|THYAO
|13,47
|720.158.756
|% 1,05
|
|SISE
|8,16
|477.656.136
|% -0,97
|
|AKBNK
|5,12
|443.726.796
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,94
|795.996.497
|% -6,86
|
|YKBNK
|2,31
|433.928.865
|% -3,35
|
|GARAN
|8,83
|1.567.239.705
|% -3,81
|
|EKGYO
|1,79
|253.910.521
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|443.726.796
|% -3,40
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8519
|8,8563
|% 1,08
|
|Euro
|10,3713
|10,3820
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,0932
|12,1538
|% 0,90
|
|Frank
|9,5569
|9,6144
|% 1,26
|
|Riyal
|2,3599
|2,3717
|% 1,32
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-0,75
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,85
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|40,00
|
|Tam
|3.280
|3.363
|40,94
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|19,80
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,91
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|77,19
|77,19
|-0,04
|