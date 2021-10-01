***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.10.2021 12:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'nun baz aldığı
Ziraat Portföy Katılım Endeksi kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler, bildirim EK'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966041
BIST
12:271.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,14
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:278,8571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:2710,2657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0414
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:27499,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,00
|Açılış
|: 499,74
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:24
|GARFA
|12,87
|4.362.826
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|126.802.722
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.528.349
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|144.692.325
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|EUYO
|3,46
|1.839.607
|% -7,24
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|YEOTK
|71,90
|32.277.195
|% -6,74
|
|GARAN
|9,23
|570.809.117
|% -0,11
|
|SISE
|8,25
|537.029.107
|% 0,73
|
|THYAO
|13,92
|337.952.402
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,37
|292.139.396
|% -1,66
|
|MAREN
|8,74
|282.773.324
|% 5,17
|
|YKBNK
|2,37
|292.139.396
|% -1,66
|
|KIMMR
|3,40
|231.856.876
|% 5,92
|
|SISE
|8,25
|537.029.107
|% 0,73
|
|GARAN
|9,23
|570.809.117
|% -0,11
|
|ODAS
|1,39
|61.433.602
|% 1,46
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8548
|8,8589
|% -0,33
|
|Euro
|10,2593
|10,2639
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9097
|11,9695
|% -0,18
|
|Frank
|9,4676
|9,5246
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3541
|2,3659
|% -0,28
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,91
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|7,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|5,01
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|2,42
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,95
|77,95
|-0,36
|