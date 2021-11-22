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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

22.11.2021 09:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Şirketimiz ve Borsa İstanbul A.Ş. arasında imzalanan 08.06.2016 tarihli "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi"ne istinaden  Borsa İstanbul A.Ş'ye hesaplatılan Ziraat Portföy Katılım Endeksi (ZPKAT)'nin, 01/01/2022 tarihi itibariyle hesaplamasının ve puan ilanının durdurulacağı, bu kapsamda söz konusu endeksi takip eden tüm fonların gerekli endeks değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapması gerektiği ilgililere ilanen duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978885


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Çeyrek 1.059 1.083 1,51  
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Gümüş Gr. 8,95 8,96 0,07  
B. Petrol 79,19 79,19 0,30  
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