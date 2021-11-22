***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve Borsa İstanbul A.Ş. arasında imzalanan 08.06.2016 tarihli "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi"ne istinaden Borsa İstanbul A.Ş'ye hesaplatılan Ziraat Portföy Katılım Endeksi (ZPKAT)'nin, 01/01/2022 tarihi itibariyle hesaplamasının ve puan ilanının durdurulacağı, bu kapsamda söz konusu endeksi takip eden tüm fonların gerekli endeks değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapması gerektiği ilgililere ilanen duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978885BIST