***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2021 09:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimiz ve Borsa İstanbul A.Ş. arasında imzalanan 08.06.2016 tarihli "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi"ne istinaden Borsa İstanbul A.Ş'ye hesaplatılan Ziraat Portföy Katılım Endeksi (ZPKAT)'nin, 01/01/2022 tarihi itibariyle hesaplamasının ve puan ilanının durdurulacağı, bu kapsamda söz konusu endeksi takip eden tüm fonların gerekli endeks değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapması gerektiği ilgililere ilanen duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978885
BIST
12:331.757
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 20,00
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
12:3311,1838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0678
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:3312,6229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0848
|Açılış
|: 12,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:33665,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -3,25
|Açılış
|: 665,00
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:33
|DITAS
|27,72
|29.104.445
|% 10,00
|
|SANFM
|31,96
|13.760.868
|% 9,98
|
|TETMT
|230,40
|3.285.495
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.901.882
|% 9,97
|
|ATATP
|56,90
|34.962.364
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|59.124.788
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,05
|164.182.982
|% -5,81
|
|BJKAS
|5,65
|70.481.409
|% -5,68
|
|BASGZ
|13,35
|201.493.636
|% -4,37
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,46
|1.099.007.246
|% 2,17
|
|SISE
|11,14
|848.973.158
|% -0,98
|
|KRDMD
|8,39
|665.452.406
|% 2,57
|
|GARAN
|12,09
|615.690.477
|% 0,33
|
|TSPOR
|8,97
|392.928.214
|% 4,55
|
|ODAS
|1,64
|285.506.606
|% 2,50
|
|KRDMD
|8,39
|665.452.406
|% 2,57
|
|SISE
|11,14
|848.973.158
|% -0,98
|
|YKBNK
|3,60
|264.831.557
|% 1,41
|
|THYAO
|17,46
|1.099.007.246
|% 2,17
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1782
|11,1838
|% -0,60
|
|Euro
|12,6115
|12,6229
|% -0,67
|
|Sterlin
|15,0089
|15,0842
|% -0,47
|
|Frank
|12,0261
|12,0985
|% -0,36
|
|Riyal
|2,9774
|2,9923
|% -0,44
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,94
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.369
|4.479
|6,24
|
|Yarım
|2.112
|2.166
|3,01
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,87
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,07
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|0,30
|