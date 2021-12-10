***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun takip ettiği Ziraat Portföy Katılım Endeksinin 31.12.2021 tarihinden itibaren hesaplanmasına son verilecek olup, Fonun endeks takibini bırakmasını teminen Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun, Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)'na dönüşümü için Kurula başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982581BIST