***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.12.2021 10:28
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fonun takip ettiği Ziraat Portföy Katılım Endeksinin 31.12.2021 tarihinden itibaren hesaplanmasına son verilecek olup, Fonun endeks takibini bırakmasını teminen Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun, Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)'na dönüşümü için Kurula başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982581
BIST
11:042.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,79
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:0413,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0727
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:0415,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0724
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:04788,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,51
|Açılış
|: 788,75
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:02
|EUHOL
|2,31
|21.783.219
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.070.823
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,52
|90.404.025
|% 9,44
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|30.008.049
|% -9,82
|
|PCILT
|13,91
|104.000.538
|% -8,00
|
|THYAO
|22,78
|1.972.813.682
|% 3,55
|
|KRDMD
|10,59
|806.281.537
|% 0,86
|
|SISE
|15,57
|652.880.537
|% 1,10
|
|ASELS
|24,92
|502.692.953
|% -0,48
|
|PETKM
|9,09
|468.912.045
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,56
|412.557.484
|% 1,19
|
|TSKB
|1,63
|149.095.070
|% 0,00
|
|THYAO
|22,78
|1.972.813.682
|% 3,55
|
|KRDMD
|10,59
|806.281.537
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,22
|87.268.542
|% -0,81
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8403
|13,8535
|% 0,48
|
|Euro
|15,6335
|15,6518
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,2298
|18,3212
|% 0,30
|
|Frank
|14,9063
|14,9961
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6769
|3,6953
|% 0,33
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,25
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,62
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|-0,32
|