***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-14356 sayılı izin doğrultusunda fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişikliklerin kapsamına bildirim ekindeki duyuru metninden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983293BIST