***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 17.12.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-14538 sayılı yazısında verilen izne istinaden 03.01.2022 tarihinde Fon dönüşümü gerçekleşecek olup dönüşüme ilişkin hususlar bildirim ekindeki onaylı duyuru metninde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984918BIST