***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.01.2022 11:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Üsküdar Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 31.12.2021 tarihli Fon Toplam Değer Raporu istinaden 31.12.2021 tarihi itibarıyla fon birim fiyatı 1,263346 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989779
BIST
11:082.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,24
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.017
11:0813,8345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0074
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:0815,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0204
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:08796,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,76
|Açılış
|: 796,43
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:06
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|HUBVC
|10,81
|44.923.685
|% 7,35
|
|ELITE
|19,84
|59.442.730
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,41
|2.070.935
|% -5,54
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|MTRYO
|1,65
|500.329
|% -2,94
|
|EREGL
|30,62
|627.913.514
|% 1,39
|
|GARAN
|11,62
|615.245.623
|% 1,22
|
|THYAO
|25,08
|610.459.959
|% 0,88
|
|KRDMD
|10,91
|504.693.305
|% 3,02
|
|SISE
|15,04
|498.752.684
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,55
|236.845.444
|% 1,72
|
|GARAN
|11,62
|615.245.623
|% 1,22
|
|KRDMD
|10,91
|504.693.305
|% 3,02
|
|PETKM
|9,66
|448.978.868
|% 2,99
|
|SISE
|15,04
|498.752.684
|% 1,28
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8098
|13,8381
|% -0,03
|
|Euro
|15,6212
|15,6510
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,6759
|18,7696
|% 0,33
|
|Frank
|14,9676
|15,0578
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6761
|3,6945
|% 0,30
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,80
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,48
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,37
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:20BFREN
Yüzde 4.86 oranında artışla 1, 226.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 851 adet işlem
-
11:19HURGZ
Yüzde 5.58 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 049, 082 adet işlem
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, FROTO
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, YKBNK
-
11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 38 artarak (% 1.13 ) 1, 820