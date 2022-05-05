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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.05.2022 10:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

29.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda HPV-Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Katılım Fonu'nun 23.000 TL eksi bakiyede kalması sebebiyle ve oluşan eksi bakiyenin giderilmesi amacıyla, portföyünde bulunan 30.000 nominal TRDZKVK62226 varlığının OTC piyasada TZV-Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyüne satışı gerçekleştirilmiştir. İşlemin gerçekleştirildiği fiyat bilgisi  Temiz fiyat: 99,966 ve Kirli Fiyat: 102,976
 
    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026524


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