***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2022 10:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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29.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda HPV-Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Katılım Fonu'nun 23.000 TL eksi bakiyede kalması sebebiyle ve oluşan eksi bakiyenin giderilmesi amacıyla, portföyünde bulunan 30.000 nominal TRDZKVK62226 varlığının OTC piyasada TZV-Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyüne satışı gerçekleştirilmiştir. İşlemin gerçekleştirildiği fiyat bilgisi Temiz fiyat: 99,966 ve Kirli Fiyat: 102,976
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026524
BIST
13:542.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,07
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
13:5414,9480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0870
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
13:5415,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1215
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
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15,8502
En Düşük
15,6090
13:54904,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,11
|Açılış
|: 904,82
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:54
|ALKA
|35,02
|50.910.125
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.289.280
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|85.507.620
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.229.647
|% 9,92
|
|PETUN
|24,26
|49.003.858
|% -8,73
|
|TSPOR
|4,85
|115.103.794
|% -6,91
|
|ODAS
|2,48
|393.909.885
|% -6,77
|
|DAGHL
|20,00
|2.465.480
|% -5,39
|
|UZERB
|35,82
|110.359
|% -5,09
|
|SISE
|19,54
|3.637.598.583
|% 3,88
|
|THYAO
|42,36
|1.884.249.896
|% -0,75
|
|KOZAL
|185,30
|1.031.538.488
|% 4,28
|
|TUPRS
|249,00
|933.681.013
|% 1,51
|
|KOZAA
|33,98
|752.217.563
|% 4,55
|
|SISE
|19,54
|3.637.598.583
|% 3,88
|
|ODAS
|2,48
|393.909.885
|% -6,77
|
|YKBNK
|4,84
|625.198.689
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|278.272.610
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,69
|673.163.419
|% -1,03
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9422
|14,9480
|% 0,59
|
|Euro
|15,8215
|15,8336
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,4358
|18,5283
|% 0,73
|
|Frank
|15,1411
|15,2323
|% 0,80
|
|Riyal
|3,9723
|3,9922
|% 0,60
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,88
|
|Altın Gr.
|904
|905
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,45
|