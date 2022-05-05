***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalar29.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda HPV-Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Katılım Fonu'nun 23.000 TL eksi bakiyede kalması sebebiyle ve oluşan eksi bakiyenin giderilmesi amacıyla, portföyünde bulunan 30.000 nominal TRDZKVK62226 varlığının OTC piyasada TZV-Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyüne satışı gerçekleştirilmiştir. İşlemin gerçekleştirildiği fiyat bilgisi Temiz fiyat: 99,966 ve Kirli Fiyat: 102,976Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026525BIST